Депутат Рады Дмитрук: Провал ВСУ в Курской области стал началом капитуляции

Разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стал началом капитуляции. Такую оценку итогам вторжения украинской армии на территорию российского региона дал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что изначально считал операцию ВСУ в Курской области бессмысленной авантюрой, за что в Киеве на него повесили ярлык «врага народа».

«Сегодня — десятки тысяч погибших, сотни тысяч обездоленных семей, тысячи единиц потерянной техники, утрата позиций на других направлениях. По сути, Курская область стала началом полного провала», — написал Дмитрук.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что ВСУ понесли потери из-за вторжения в Курскую область и не достигли никаких результатов. Он подчеркнул, что все это время украинские военные оставались далеко от Курска, занимая совсем небольшую территорию.