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20:01, 27 апреля 2025Мир

В Европе заявили об отсутствии результатов «кровавого» вторжения ВСУ в Курскую область

Депутат Мариани: Вторжение ВСУ в Курскую область не принесло результата
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери из-за вторжения в Курскую область и не достигли никаких результатов. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в разговоре с РИА Новости.

«Это вторжение останется, я хочу сказать, крайне кровавой операцией для украинской армии, не принесшей совершенно никаких результатов», — заявил Мариани.

Он добавил, что ВСУ всегда оставались вдалеке от Курска и занимали совсем небольшую территорию.

Ранее об освобождении Курской области от украинских войск высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что даже после успешного завершения операции российские войска продолжают громить ВСУ.

В субботу, 26 апреля, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области. Сообщалось, что российские войска вернули последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских военных, — село Горналь.

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