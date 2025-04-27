Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:50, 27 апреля 2025Россия

Медведев высказался об освобождении Курской области

Медведев: ВС РФ после освобождения Курской области продолжают громить ВСУ
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская армия после освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает разгром противника на других направлениях. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях», — написал он. По словам политика, нацисты должны «навсегда исчезнуть с нашей земли».

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал важное последствие освобождения Курской области. По его словам, это серьезно усилило позиции России на мирных переговорах по Украине. Кроме того, освобождение региона является большим достижением Вооруженных сил РФ и мотивирует другие российские подразделения активнее освобождать города и села Донбасса и Новороссии.

Между тем военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что авантюра в Курской области, в результате которой Киев потерял десятки тысяч военных, вероятно, станет «лебединой песней» главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В сети появились фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР. Об их вкладе в разгром ВСУ доложили Путину

    В России высказались о снятии санкций со страны

    Россиянам назвали лучшие продукты для завтрака

    Таиланд захотел сократить срок безвизового режима

    В Госдуме перечислили вступающие в силу в мае законы

    В России заявили о крахе иллюзий Трампа о сроках решения российско-украинского конфликта

    Раскрыто содержание пророческого письма пассажира «Титаника»

    Стало известно продолжение истории с поставленной на колени учителем в классе школьницей

    Медведев высказался об освобождении Курской области

    В российском регионе угонщик устроил перестрелку с полицией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости