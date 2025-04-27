Дандыкин назвал разгром ВСУ в Курской области лебединой песней Сырского

Авантюра в Курской области, в результате которой Киев потерял десятки тысяч военных, вероятно, станет «лебединой песней» главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с РЕН ТВ он предрек конец карьеры Сырского.

По словам Дандыкина, Киев также лишился огромного количества техники — танков, систем залпового огня и систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Все, что можно, было хорошее, собрали, бросили в эту авантюру. Ну, я так понимаю, командовал сам главком Сырский, и это его лебединая песня, если можно лебедей так называть. Я думаю, после этого это конец его карьеры», — предрек эксперт.

В субботу, 26 апреля, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области от ВСУ. Было официально объявлено о возвращении села Горналь — последнего населенного пункта, остававшегося под контролем украинских солдат.