Коротченко: Освобождение Курской области усилило позиции РФ на переговорах

Освобождение Курской области серьезно усилило позиции России на мирных переговорах по Украине. Такое важное последствие победы Российской армии назвал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью ТАСС.

«Освобождение Курской области — важнейшее политическое событие, масштаб его далеко превосходит конфликт России и Украины. Россия получила неоспоримый аргумент, усиливающий наши требования и мотивацию. Это усиление позиции России на в переговорном треке с США», — сказал он.

Военный аналитик также отметил, что освобождение Курской области является большим достижением Вооруженных сил (ВС) РФ и мотивирует другие российские подразделения активнее освобождать города и села Донбасса и Новороссии.

Ранее военный корреспондент Александр Коц раскрыл подробности участия военных из КНДР в освобождении Курской области. По его словам, бойцы из Северной Кореи отличились слаженностью, дисциплиной, пренебрежением к смерти и выносливостью.