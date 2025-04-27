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04:09, 27 апреля 2025Россия

В России назвали важное последствие освобождения Курской области

Коротченко: Освобождение Курской области усилило позиции РФ на переговорах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Освобождение Курской области серьезно усилило позиции России на мирных переговорах по Украине. Такое важное последствие победы Российской армии назвал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью ТАСС.

«Освобождение Курской области — важнейшее политическое событие, масштаб его далеко превосходит конфликт России и Украины. Россия получила неоспоримый аргумент, усиливающий наши требования и мотивацию. Это усиление позиции России на в переговорном треке с США», — сказал он.

Военный аналитик также отметил, что освобождение Курской области является большим достижением Вооруженных сил (ВС) РФ и мотивирует другие российские подразделения активнее освобождать города и села Донбасса и Новороссии.

Ранее военный корреспондент Александр Коц раскрыл подробности участия военных из КНДР в освобождении Курской области. По его словам, бойцы из Северной Кореи отличились слаженностью, дисциплиной, пренебрежением к смерти и выносливостью.

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