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04:43, 28 апреля 2025Мир

В США обвинили Зеленского в провале в Курской области

Подполковник Дэвис: Зеленский потерпел фиаско после вторжения в Курскую область
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потерпел фиаско в зоде вторжения Вооруженных сил республики (ВСУ) в Курскую область. В провале украинского лидера обвинил отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Теперь всем ясно: все заявления, которые делал Зеленский, все обещания, которые он давал, речи, которыми он требовал продолжать сражаться. Все это оказалось напрасным», — подчеркнул военный эксперт. Теперь, по его словам, все украинские военные, вторгнувшиеся на территорию российского региона, либо вынуждены были отступить обратно, либо пали в бою.

Дэвис акцентировал внимание на том, что план Зеленского в Курской области был изначально обречен на провал, поскольку начинать наступательную операцию без возможности нормально обороняться — бессмысленная затея.

Ранее идер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что на Западе не говорят об освобождении Курской области, поскольку предпочитают не комментировать провалы ВСУ.

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