Филиппо: Запад не говорит об освобождении Курской области из-за провала ВСУ

Западные политики не говорят об освобождении Курской области из-за того, что предпочитают не комментировать провалы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, его слова приводит РИА Новости.

«Потому что не комментируют провалы Зеленского. Не комментируют провалы лагеря, который через Украину ведет войну с Россией. Все просто», — объяснил причину отсутствия комментариев Филиппо.

Он отметил, что в последние три года Запад распространяет ложь о России, а крупные события, такие как освобождение Курской области, предпочитает игнорировать.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что ВСУ понесли потери из-за вторжения в Курскую область и не достигли никаких результатов. Он подчеркнул, что все это время украинские военные оставались далеко от Курска, занимая совсем небольшую территорию.