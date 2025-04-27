Путин поздравил командиров освобождавших Курскую область военных

Песков: Путин поздравил командиров подразделений с освобождением Курской области

Президент России Владимир Путин поздравил командиров военных, освобождавших Курскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

По словам Пескова, глава государства позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе операции подразделений. «Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», — рассказал Песков.

Ранее об освобождении Курской области высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что после успешного завершения операции российские войска продолжают громить противника.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предрек конец карьере главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Он заявил, что в результате курской операции украинская армия лишилась огромного количества техники.

26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области. Сообщалось, что российские войска вернули село Горналь — последний населенный пункт, находящийся под контролем ВСУ.