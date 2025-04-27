Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:48, 27 апреля 2025Россия

Путин поздравил командиров освобождавших Курскую область военных

Песков: Путин поздравил командиров подразделений с освобождением Курской области
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил командиров военных, освобождавших Курскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

По словам Пескова, глава государства позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе операции подразделений. «Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», — рассказал Песков.

Ранее об освобождении Курской области высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что после успешного завершения операции российские войска продолжают громить противника.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предрек конец карьере главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Он заявил, что в результате курской операции украинская армия лишилась огромного количества техники.

26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области. Сообщалось, что российские войска вернули село Горналь — последний населенный пункт, находящийся под контролем ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров опроверг неготовность России пойти на уступки по Украине

    Лавров прокомментировал призыв Трампа остановить удары по Украине

    Раскрыто число переданных Украине Чехией артснарядов в рамках инициативы по боеприпасам

    В Британии заявили о лжи об Украине со стороны западной пропаганды

    Жулину запретили ехать на отбор к Олимпиаде-2026

    Путин поздравил командиров освобождавших Курскую область военных

    «Салават Юлаев» начал с победы полуфинальную серию Кубка Гагарина

    В российском городе закладчик спрятал героин в музыкальную колонку и попался

    В МИД РФ заявили о попытке Зеленского воспользоваться Трампом

    Лавров раскрыл цели атак российских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости