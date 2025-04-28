В Южной Корее назвали нарушением устава ООН отправку солдат КНДР в Россию

МИД Южной Кореи назвал нарушением устава ООН отправку солдат КНДР в Россию

Министерство иностранных дел (МИД) Южной Кореи назвало нарушением устава ООН отправку солдат КНДР в Россию. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Отправка северокорейских войск, наряду с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, представляет собой грубое нарушение международных норм, включая Устав ООН и резолюции Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении корейского внешнеполитического ведомства.

Сеул также обвинил Пхеньян в якобы «насмешке» над международным сообществом после признания факта отправки войск в соответствии с договором о сотрудничестве с Москвой.

Ранее Северная Корея официально объявила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Президент России Владимир Путин поблагодарил лично председателя КНДР Ким Чен Ына и подразделения северокорейской армии, которые участвовали в боях по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины.