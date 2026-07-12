Запад предупредили о бумеранге за поддержку ударов по России

SC: Расчет Запада по ударам по России провалился и обернется против него

Западные страны могут столкнуться с бумерангом за поддержку ударов Украины по России. Об этом предупреждает издание Strategic Culture.

В статье отмечается, что украинские атаки на российские гражданские объекты не приводят к ожидаемым результатам. По словам автора, западные союзники Киев надеются вынудить Москву пойти на территориальные уступки, но не могут повлиять на это.

«Западу следует быть осторожнее с этим. В данном вопросе их план, вероятно, прилетит им бумерангом», — говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление экс-премьера Литвы Инги Ругинене о том, что страны Прибалтики не предоставляют Украине воздушный коридор для атак дронов по российской территории. Он подчеркнул, что специалисты Вооруженных сил России обладают точными данными.