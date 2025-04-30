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08:19, 30 апреля 2025Россия

Стало известно о сложностях с бойцами из КНДР под Курском

Боец ВС РФ с позывным Кондрат: Сложнее всего было объяснить бойцам КНДР тактику
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Сложнее всего российским инструкторам было объяснить задействованным под Курском бойцам из Корейской народно-демократической республики (КНДР, Северная Корея) тактику наступления. Об этой сложности стало известно из рассказа бойца Вооруженных сил России с позывным Кондрат, его слова приводит военкор Александр Коц в Telegram.

По словам Кондрата, военным из Северной Кореи хотелось наступать «красиво», большими силами, и отговорить их от этого было сложно.

«Но уже во время реальных боевых действий они быстро поняли, что так они много не навоюют. И на ходу перестроились на малые группы, которые и продемонстрировали результат», — рассказал военный.

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Другой сложностью, с которой столкнулись российские инструкторы, по словам Кондрата, был языковой барьер. Однако и эта проблема была преодолена — вскоре военные из КНДР освоили разговорник из двух десятков русских слов, и уже могли проходить тренировки без переводчика.

Ранее участники спецоперации назвали поразившую и пугающую черту в действиях бойцов из Северной Кореи.

28 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия под Курском.

ЖЗЛ
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