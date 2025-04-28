На СВО назвали поразившую и пугающую черту в действиях бойцов из Северной Кореи

Боец батальона «Восток» назвал механичность отличительной чертой военных из КНДР

Действия бойцов из Северной Кореи, участвовавших в контрнаступлении в Курской области, отличались механистичностью и некоторым фатализмом. Эти черты в качестве поразивших и пугающих назвали участники специальной военной операции (СВО) из батальона «Восток», заявление опубликовано в Telegram-канале подразделения.

Как сообщили военнослужащие, бойцы из КНДР с механичностью двигались вперед до тех пор, «пока не заканчивался завод».

«Едва захлебывалась одна волна, начиналась вторая с той же методичностью и отчасти фатализмом. Чем нужно мотивировать мужчин, чтобы они так себя вели перед лицом вероятной смерти? Видимо, чем-то, что дороже их собственной жизни», — порассуждали в батальоне об отличительных чертах северокорейцев.

В «Востоке» отметили, что у северокорейцев не было проблем с исполнительностью, и никто из них не бежал с поля боя, столкнувшись с реальным положением дел в зоне боев.

Подготовка военных из Северной Кореи к бою попала на видео.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия завершила боевые действия с украинскими солдатами под Курском.