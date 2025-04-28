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12:37, 28 апреля 2025Россия

Появилось первое видео боевой подготовки северокорейских военных на российском полигоне

Военкор Сладков опубликовал видео подготовки бойцов из КНДР на полигоне в России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось первое видео боевой подготовки северокорейских бойцов на российском полигоне. Кадры опубликовал российский военкор Александр Сладков в Telegram.

На выложенных кадрах видно, как российские инструкторы учат бойцов из КНДР обращаться с образцами российского вооружения, правильно перемещаться в окопах с условным противником и коммуницировать в боевых условиях.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Он напомнил, что 26 апреля Российская армия окончательно завершила боевые действия с украинскими солдатами под Курском.

Ким Чен Ын назвал сражавшихся под Курском солдат армии КНДР героями и охарактеризовал их участие в битве за освобождение территории РФ как «священную миссию» для укрепления дружбы с Россией.

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