«Едва захлебывалась одна волна, начиналась вторая». В России назвали пугающую черту солдат из КНДР в боях за Курскую область

Бойцов батальона «Восток» удивила механистичность военных из КНДР

Участники специальной военной операции (СВО) из батальона «Восток» рассказали о том, как солдаты из КНДР вели себя во время боев в Курской области. Они были одновременно удивлены и напуганы чертами характера северокорейских военных.

В России отметили, что во время курского контрнаступления в действиях бойцов из КНДР чувствовалась некоторая механистичность. Они продолжали продвигаться вперед до тех пор, «пока не заканчивался завод». И, несмотря на проблемы с коммуникацией, иностранные военные четко исполняли все, что от них требовалось.

Кадр: РИА Новости

В батальоне «Восток» поразились тому, как солдаты, ни разу не участвовавшие в реальных боевых действиях, впервые видящие суровость реального сражения, не терялись, не пасовали и не бежали с поля боя.

Едва захлебывалась одна волна — начиналась вторая с той же методичностью и отчасти фатализмом. Чем нужно мотивировать мужчин, чтобы они так себя вели? батальон «Восток»

Военкор рассказал об эпичном первом появлении бойцов из КНДР под Курском

Руководитель проекта WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что военнослужащие из КНДР участвовали в боях под Курском с минувшей зимы.

По его словам, первое появление северокорейских бойцов было «абсолютно эпичным» — с беспилотника было видно, как военные из КНДР в большом количестве шли цепью на расстоянии в пять-шесть метров друг от друга. В это же время украинская армия обстреливала их кассетными боеприпасами.

Как отметил Пегов, сначала возникло ощущение, что штурмовая группировка северокорейцев разбита, но, пролежав около пяти часов в снегу, выжившие бойцы продолжили атаку. «70 процентов встали и очередным рывком сделали выброс в сторону противника и достигли цели. За один раз за один день они, что называется, красноармейским способом (...) прошли несколько километров, не менее восьми», — поделился военкор, добавив, что потери среди военных КНДР «исчислялись десятками».

Кадр: РИА Новости

Он также рассказал, что сначала северокорейских солдат воспринимали не очень серьезно — казалось, что они будут задействованы на второй или третьей линии обороны, а также в помощи артиллеристам. «Но (...) они действительно начали участвовать в полноценных штурмах — освобождали населенные пункты, шли впереди всех», — поделился военкор.

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

В понедельник, 28 апреля, президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына, все руководство Северной Кореи и народ этой страны за помощь в разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу Владимир Путин президент России

Российский лидер уверенность, что отношения дружбы между Москвой и Пхеньяном «закалились на поле боя» и будут успешно развиваться по всем направлениям.

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что северокорейцы проявили себя в Курской области с лучшей стороны. По его словам, КНДР получила серьезнейший опыт.