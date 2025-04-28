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13:56, 28 апреля 2025Россия

Военкор рассказал об обманчивом первом впечатлении от бойцов из КНДР под Курском

Пегов: Бойцов из КНДР в Курской области сначала восприняли не очень серьезно
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Военнослужащих из КНДР, участвовавших в боях против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сначала восприняли не очень серьезно. Об обманчивом первом впечатлении от них рассказал руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов в эфире «Первого канала».

По его словам, казалось, что северокорейцы будут задействованы на второй или третьей линии обороны, а также в помощи артиллеристам. «Но оказалось, что они действительно начали участвовать в полноценных штурмах — освобождали населенные пункты, шли впереди всех», — поделился военкор.

Он подчеркнул, что успехи военных из КНДР на боле боя перед Новым Годом стали очень позитивным сигналом, после которого было понятно, что с «такими друзьями и боевыми товарищами» российские войска зачистят Курскую область от ВСУ уже в ближайшее время.

Помимо этого, Пегов отметил очень хорошую подготовку северокорейских военных. «Они все не слишком большого роста, по нашим меркам. Но в броне и в полном обмундировании действительно очень быстро и эффективно бегут по открытой местности. Такие физические показатели мало какой спецназ в мире может продемонстрировать», — считает журналист.

Он также добавил, что бойцы из КНДР «любят поесть», поэтому группы снабжения иногда подвозили им двойной паек.

Ранее появилось первое видео боевой подготовки северокорейских бойцов на российском полигоне. На кадрах видно, как инструкторы учат бойцов из КНДР обращаться с образцами российского вооружения, правильно перемещаться в окопах с условным противником и коммуницировать в боевых условиях.

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26 апреля Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область 26 апреля. Президент Владимир Путин поблагодарил корейских солдат, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.

ЖЗЛ
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