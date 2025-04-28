Военкор рассказал об эпичном первом появлении бойцов из КНДР в Курской области

Военкор Пегов: Военные КНДР участвовали в боях в Курской области с зимы

Военнослужащие из КНДР участвовали в боях в Курской области с минувшей зимы. Об этом рассказал руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов в эфире Первого канала.

По словам военкора, северокорейские бойцы встречались на курском направлении «чуть ли не с начала зимы», однако более точные сроки он не раскрыл. Их первое появление журналист назвал «абсолютно эпичным» — с беспилотника было видно, как военные из КНДР в большом количестве шли цепью на расстоянии в пять-шесть метров друг от друга. В это же время Вооруженные силы Украины обстреливали их кассетными боеприпасами.

Как отметил Пегов, сначала возникло ощущение, что штурмовая группировка северокорейцев разбита, но, пролежав около пяти часов в снегу, выжившие бойцы продолжили атаку. «70 процентов встали и очередным рывком сделали выброс в сторону противника и достигли цели. За один раз за один день они, что называется, красноармейским способом (...) прошли несколько километров, не менее восьми. Это был очень позитивный для нас сигнал перед Новым годом», — поделился военкор, добавив, что потери среди военных КНДР «исчислялись десятками».

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что северокорейцы проявили себя в Курской области с лучшей стороны. По его словам, КНДР получила серьезнейший опыт. «Многие сложили головы, но тем не менее это в благодарность за участие наших во время конфликта между Северной и Южной Кореей в свое время, когда со стороны Южной Кореи были американцы», — сказал парламентарий.

26 апреля Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область 26 апреля. Президент Владимир Путин поблагодарил корейских солдат и подчеркнул, что они действовали в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.