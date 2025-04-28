В России рассказали об участии военных из КНДР в боях под Курском

Депутат Колесник: Военные из КНДР проявили себя под Курском с лучшей стороны

Военные из КНДР работали в Курской области и проявили себя с лучшей стороны, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об участии корейских солдат в специальной военной операции он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее КНДР официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. В свою очередь, президент Владимир Путин поблагодарил корейских солдат, которые участвовали в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.

Корейская сторона получила серьезнейший опыт, указал депутат. Он отметил, что армия, которая какое-то время не воевала, превращается в некое формальное объединение.

«Понятно, что они действовали в соответствии с договором, но еще и набирали боевой опыт при ведении реальных боевых действий и показали себя, как положено. Да, многие сложили головы, но тем не менее это в благодарность за участие наших во время конфликта между Северной и Южной Кореей в свое время, когда со стороны Южной Кореи были американцы. Это и привело к появлению этого государства, то есть у нас взаимный размен произошел», — поделился парламентарий.

Корейцы — молодцы, показали себя с лучшей стороны. Наши воины, которые, так сказать, прошли уже и огонь, и воду, отзывались крайне положительно об их боевых качествах, об их смелости. Как писали наши офицеры, они проявили презрение к смерти, так что огромная им благодарность Андрей Колесник депутат Госдумы

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область 26 апреля — тогда глава Генштаба России Валерий Герасимов отчитался об освобождении приграничного российского региона. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также подтвердил участие военных в операции на территории России и назвал это священной миссией для укрепления дружбы с Москвой. В Пхеньяне установят памятник сражавшимся в Курской области военным КНДР.

