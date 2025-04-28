«Пацанам особенно зашел русский рэп». Раскрыты подробности подготовки и участия северокорейских солдат в боях в Курской области

Сладков опубликовал видео боевой подготовки военных КНДР на полигоне в РФ

Российский военкор Александр Сладков опубликовал первое видео боевой подготовки военных КНДР на российском полигоне.

На кадрах видно, как российские инструкторы учат северокорейских бойцов обращаться с образцами российского вооружения, правильно перемещаться в окопах с условным противником и коммуницировать в боевых условиях. Военные на видео также поют строевые песни.

Военным из КНДР полюбился русский рэп

Как пишет Mash, раскрывая подробности быта северокорейских военных, они проживали отдельно. По данным издания, бойцы КНДР общались через специального переводчика. Их укомплектовали оружием, боеприпасами и тяжелой техникой преимущественно собственного производства вроде 170-миллиметровой артиллерийской пушки типа «Коксан».

Северокорейцы работали в основном в южной части Суджанского района — селах Плехово, Гуево, Куриловка. Среди личного состава — спецназ, срочники и спецгруппа эвакуации. Mash добавляет, что военные КНДР за время службы успели перепробовать российскую еду и переслушать всю музыку. «Пацанам особенно зашел русский рэп», — поделился источник.

В свою очередь, военный корреспондент Александр Коц рассказал, что вначале солдаты проходили обучение на полигонах, знакомились с тактикой боевых действий. После этого их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», — поделился он. Бойцы из Северной Кореи отличились слаженностью, дисциплиной и выносливостью. Кроме того, у них было строгое правило — не попадать в плен живыми.

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь

Северная Корея официально объявила об отправке своих солдат на российскую территорию 28 апреля. Лидер КНДР Ким Чен Ын исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки решил, что сложившаяся ситуация подпадает под действие договора о стратегическом партнерстве между двумя странами.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Курской области особо отметил помощь сил КНДР в разгроме ВСУ.

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу», — сказал Путин.