Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 28 апреля 2025Россия

«Пацанам особенно зашел русский рэп». Раскрыты подробности подготовки и участия северокорейских солдат в боях в Курской области

Сладков опубликовал видео боевой подготовки военных КНДР на полигоне в РФ
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Российский военкор Александр Сладков опубликовал первое видео боевой подготовки военных КНДР на российском полигоне.

На кадрах видно, как российские инструкторы учат северокорейских бойцов обращаться с образцами российского вооружения, правильно перемещаться в окопах с условным противником и коммуницировать в боевых условиях. Военные на видео также поют строевые песни.

Военным из КНДР полюбился русский рэп

Как пишет Mash, раскрывая подробности быта северокорейских военных, они проживали отдельно. По данным издания, бойцы КНДР общались через специального переводчика. Их укомплектовали оружием, боеприпасами и тяжелой техникой преимущественно собственного производства вроде 170-миллиметровой артиллерийской пушки типа «Коксан».

Северокорейцы работали в основном в южной части Суджанского района — селах Плехово, Гуево, Куриловка. Среди личного состава — спецназ, срочники и спецгруппа эвакуации. Mash добавляет, что военные КНДР за время службы успели перепробовать российскую еду и переслушать всю музыку. «Пацанам особенно зашел русский рэп», — поделился источник.

В свою очередь, военный корреспондент Александр Коц рассказал, что вначале солдаты проходили обучение на полигонах, знакомились с тактикой боевых действий. После этого их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», — поделился он. Бойцы из Северной Кореи отличились слаженностью, дисциплиной и выносливостью. Кроме того, у них было строгое правило — не попадать в плен живыми.

Материалы по теме:
«Мир стоял на грани ядерной войны» 70 лет назад закончилась корейская война. Почему полуостров по-прежнему расколот?
«Мир стоял на грани ядерной войны»70 лет назад закончилась корейская война. Почему полуостров по-прежнему расколот?
27 июля 2023
«Их называли адскими садами» Чем будут опасны для мирных жителей места, в которых шли активные боевые действия?
«Их называли адскими садами»Чем будут опасны для мирных жителей места, в которых шли активные боевые действия?
25 апреля 2025
«Тяжелая была битва. И русский солдат ее вытащил». Курскую область полностью освободили. Как это повлияет на ход СВО?
«Тяжелая была битва. И русский солдат ее вытащил». Курскую область полностью освободили. Как это повлияет на ход СВО?
26 апреля 2025

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь

Северная Корея официально объявила об отправке своих солдат на российскую территорию 28 апреля. Лидер КНДР Ким Чен Ын исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки решил, что сложившаяся ситуация подпадает под действие договора о стратегическом партнерстве между двумя странами.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Курской области особо отметил помощь сил КНДР в разгроме ВСУ.

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу», — сказал Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пацанам особенно зашел русский рэп». Раскрыты подробности подготовки и участия северокорейских солдат в боях в Курской области

    Три уголовных дела возбудили после лесных пожаров в российском регионе

    Россия расширила опорный пункт российских войск в Харьковской области

    Шипулин оценил желание Губерниева стать главой ФЛГР

    В России отменили лимиты для банков по выдаче IT-ипотеки

    На российской железнодорожной станции мужчина изрезал пенсионерку

    В России жестко высказались об аресте покрывавших нелегальных мигрантов полицейских

    Россиянина задержали за распространение детской порнографии в социальной сети

    Вучич раскрыл истинную цель визита в Москву

    Матвиенко раскрыла реальный уровень зарплаты молодых учителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости