Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:59, 24 октября 2025Мир

Ким Чен Ын высказался о находящейся «на пике» дружбе России и КНДР

Ким Чен Ын заявил, что дружба России и Северной Кореи находится на пике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: KCNA / Reuters

Дружба России и Северной Кореи сейчас находится на пике. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен Ын во время церемонии начала возведения Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В суровых вихрях истории корейско-российская дружба приобрела свою вечную жизненную силу и была проверена по своей непобедимости и мощи, а в настоящее время она достигла апогея своей истории», — высказался северокорейский лидер.

Ким Чен Ын подчеркнул, что совместные бои еще больше сплотили отношения двух государств, и что «вызовам со стороны господства и деспотизма» не остановить развитие связей между Россией и КНДР.

Ранее Ким Чен Ын встретился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, прибывшим в Пхеньян во главе российской делегации по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи. Он тепло встретил Медведева и провел с ним «товарищескую и дружескую беседу», а также передал привет президенту России Владимиру Путину и назвал его самым дорогим товарищем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сколько денег США потратили на Зеленского?» Захарова на фоне шатдауна заинтересовалась выданной Киеву суммой в пересчете на еду

    На Западе обеспокоились последствиями новых санкций против России

    Российские дроны защитят технику от уничтожения

    Манул Тимофей набрал почти шесть килограммов к зиме

    Москвичам рассказали о погоде в выходные

    Вышедший на свободу французский велосипедист покинул Россию

    В США высмеяли новые санкции ЕС против России

    Путешественники назвали самые негостеприимные страны мира

    Мужчина поймал мать во время секса в машине и расправился с ее партнером

    Говорящий на русском робот для мытья полов оскорбил литовцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости