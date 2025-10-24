Ким Чен Ын высказался о находящейся «на пике» дружбе России и КНДР

Ким Чен Ын заявил, что дружба России и Северной Кореи находится на пике

Дружба России и Северной Кореи сейчас находится на пике. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен Ын во время церемонии начала возведения Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В суровых вихрях истории корейско-российская дружба приобрела свою вечную жизненную силу и была проверена по своей непобедимости и мощи, а в настоящее время она достигла апогея своей истории», — высказался северокорейский лидер.

Ким Чен Ын подчеркнул, что совместные бои еще больше сплотили отношения двух государств, и что «вызовам со стороны господства и деспотизма» не остановить развитие связей между Россией и КНДР.

Ранее Ким Чен Ын встретился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, прибывшим в Пхеньян во главе российской делегации по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи. Он тепло встретил Медведева и провел с ним «товарищескую и дружескую беседу», а также передал привет президенту России Владимиру Путину и назвал его самым дорогим товарищем.

