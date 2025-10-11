ЦТАК: Ким Чен Ын передал привет Путину на встрече с Медведевым в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, прибывшим в Пхеньян во главе российской делегации по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что Ким Чен Ын тепло встретил Медведева и провел с ним «товарищескую и дружескую беседу». Лидер Северной Кореи также передал привет президенту России Владимиру Путину и назвал его самым дорогим товарищем.

Ранее Медведев поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Политик уточнил, что корейские военные, которые сражались на территории России, участвовали в параде в Пхеньяне.