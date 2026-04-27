Ким Чен Ын оценил операцию в Курской области

Ким Чен Ын отметил стратегическое значение операции в Курской области

Операция по освобождению Курской области является беспрецедентным примером боевого взаимодействия между военнослужащими России и КНДР. Об этом заявил глава республики Ким Чен Ын на церемонии открытия Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын отметил стратегическое значение операции по освобождению Курской области, в ходе которой армии двух стран — КНДР и РФ, преданные идеалу справедливости, в одном окопе сражались плечом к плечу в защиту мира и суверенитета», — сказано в сообщении.

Кроме того, он заявил, что создание мемориального музея должно закрепить память о павших бойцах и стать символом их заслуг, а также подчеркнул, что имена участников операции будут увековечены в истории страны.

Ранее Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне жилой квартал и новую улицу, названную в честь северокорейских военных, участвовавших в боевых действиях в Курской области.