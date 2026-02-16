В КНДР построили улицу в честь участников боев в Курской области

Улицу в честь участников боевых действий в Курской области построили в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне жилой квартал и новую улицу, названную в честь северокорейских военных, участвовавших в боевых действиях в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын перерезал красную ленту, символизирующую окончание строительства, назвав улицу Сэбель «символом героической эпохи». После этого он передал ключи от квартир семьям погибших солдат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил северокорейских военных за защиту от украинцев. До этого президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Ким Чен Ыну заявил, что героизм северокорейских военных, проявленный в Курской области, — это подтверждение дружбы Москвы и Пхеньяна.