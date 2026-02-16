Реклама

08:46, 16 февраля 2026Мир

В КНДР построили улицу в честь участников боев в Курской области

Улицу в честь участников боевых действий в Курской области построили в Пхеньяне
Марина Совина
Фото: North Korea's official Korean Central News Agency / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне жилой квартал и новую улицу, названную в честь северокорейских военных, участвовавших в боевых действиях в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын перерезал красную ленту, символизирующую окончание строительства, назвав улицу Сэбель «символом героической эпохи». После этого он передал ключи от квартир семьям погибших солдат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил северокорейских военных за защиту от украинцев. До этого президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Ким Чен Ыну заявил, что героизм северокорейских военных, проявленный в Курской области, — это подтверждение дружбы Москвы и Пхеньяна.

