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18:09, 11 июня 2026Экономика

Названы лучшие средства от комаров для детей

Врач Шабаршова: Спреи и аэрозоли от комаров не стоит наносить ребенку на кожу
Виктория Клабукова

Фото: focusp / Shutterstock / Fotodom

Не все защитные средства от комаров одинаково эффективны. Как лучше уберечь ребенка от комариных укусов, агентству РИАМО рассказала врач-педиатр, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Алена Шабаршова.

Самыми действенными ловушками для комаров считаются те, что привлекают насекомых углекислым газом, теплом или специальными аттрактантами. Правда, такие ловушки довольно дорогие и в большинстве своем предусматривают применение на открытых пространствах. При этом световые ультрафиолетовые ловушки свою эффективность в борьбе с кровососущими не подтвердили, подчеркнула врач.

Наиболее надежными средствами защиты считаются москитные сетки и закрытая одежда. Противостоять комарам помогут и репелленты, но применять их нужно в соответствии с возрастными метками на баллоне. Наносить спреи или аэрозоли прямо на кожу небезопасно — может возникнуть аллергическая реакция. Вместо кожи лучше обрабатывать одежду ребенка, добавила Шабаршова.

Ранее ученые назвали лучшим средством от комаров фумигаторы-испарители. В то же время дымные спирали и ультразвуковые «пищалки» либо слабо справляются со своей задачей, либо не работают вовсе.

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