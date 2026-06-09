Ученые раскрыли самое эффективное средство от комаров

Ученые ТюмГУ: Лучшей защитой от комаров являются фумигаторы-испарители

Ученые ТюмГУ в составе международного коллектива исследователей выяснили, какое средство лучше всего отгоняет комаров. Результаты опубликованы в Frontiers in Insect Science.

Как рассказал один из авторов исследования, директор Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Роман Яковлев, тестирование различных фумигаторов проводилось в саванне на берегу реки Нигер и в пригороде столицы Мали Бамако.

Он отметил, что лучшей защитой от комаров являются фумигаторы-испарители. Как пояснили ученые, входящие в их состав летучие пиретроиды парализуют насекомых, блокируя передачу нервных импульсов. Также в результате испытаний выяснилось, что электронные нагреватели создавали вокруг себя невидимый «купол». В то же время дымные спирали и ультразвуковые «пищалки» отпугивали комаров значительно слабее либо не работали, говорится в материале. Кроме того, исследователи указали на отсутствие эффективности ароматических свеч с цитрусовым запахом.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил, что комары в России могут переносить малярию. Среди других заболеваний, которые переносят эти насекомые в стране, Глазков назвал гельминтоз и дирофиляриоз, а также лихорадки, такие как Денге, Зика, лихорадка Западного Нила.