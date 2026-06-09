Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:36, 9 июня 2026Экономика

Ученые раскрыли самое эффективное средство от комаров

Ученые ТюмГУ: Лучшей защитой от комаров являются фумигаторы-испарители
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sipa Asia / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Ученые ТюмГУ в составе международного коллектива исследователей выяснили, какое средство лучше всего отгоняет комаров. Результаты опубликованы в Frontiers in Insect Science.

Как рассказал один из авторов исследования, директор Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Роман Яковлев, тестирование различных фумигаторов проводилось в саванне на берегу реки Нигер и в пригороде столицы Мали Бамако.

Он отметил, что лучшей защитой от комаров являются фумигаторы-испарители. Как пояснили ученые, входящие в их состав летучие пиретроиды парализуют насекомых, блокируя передачу нервных импульсов. Также в результате испытаний выяснилось, что электронные нагреватели создавали вокруг себя невидимый «купол». В то же время дымные спирали и ультразвуковые «пищалки» отпугивали комаров значительно слабее либо не работали, говорится в материале. Кроме того, исследователи указали на отсутствие эффективности ароматических свеч с цитрусовым запахом.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил, что комары в России могут переносить малярию. Среди других заболеваний, которые переносят эти насекомые в стране, Глазков назвал гельминтоз и дирофиляриоз, а также лихорадки, такие как Денге, Зика, лихорадка Западного Нила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неуклюжая провокация». Небензя оценил письмо Зеленского Путину и указал на ошибку Киева

    В России снизился дефицит кадров в одной отрасли

    Около ста школ закрыли из-за агрессивного медведя на улицах

    В России стали чаще возвращать бывших сотрудников

    Москвичам пообещали завораживающее сближение планет в небе

    Назван продлевающий жизнь вид физических упражнений

    ВСУ вновь ударили по мосту в Чонгаре

    Изрезанных молодых людей с торчащей костью нашли в центре Москвы

    Раскрыты детали массированной ночной атаки ВСУ на российские регионы

    Тревел-блогер описал одну особенность жизни в Мексике словами «россиянам это понравится»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok