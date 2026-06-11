Пассажирка положила босые ноги на подлокотник россиянки в самолете и вызвала споры в сети

Пассажирка самолета положила босые ноги на подлокотник сидевшей впереди нее россиянки и вызвала споры в сети. Ролик об этом последняя выложила на своей странице @gilfanova_bz в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор видео показала голые ноги незнакомой попутчицы, просунутые между спинками кресел. При этом на записи видно, что с другой стороны вторая пассажирка тоже положила на подлокотник ноги в носках. В подписи к публикации отмечено, что это был рейс из Уфы.

В комментариях пользователи разделились во мнениях: некоторые поддержали автора, другие же заметили, что в этой ситуации нет ничего страшного. «Все норм, не вижу ничего плохого», «Когда этот колхоз закончится в самолетах?», «Зубочистку под ноготь», «Никогда такое в голову не пришло бы», — писали юзеры.

Ранее пассажир самолета авиакомпании Virgin Australia раскритиковал попутчицу за ее босые ноги и снял их на видео. Уточняется, что пользователи поддержали туриста и подняли вопрос о введении обязательного ношения обуви во время полета.