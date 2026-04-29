Пассажир раскритиковал «заплесневелые» ноги попутчицы в самолете и снял их на видео

17:32, 29 апреля 2026

Пассажир Virgin Australia раскритиковал попутчицу с босыми ногами в самолете
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажир самолета авиакомпании Virgin Australia раскритиковал попутчицу за ее босые ноги и снял их на видео. Об этом сообщило издание Yahoo News.

По данным источника, во время рейса из Сиднея в Брисбен, Австралия, Джастин Фолк сел рядом с женщиной, которая после взлета скинула обувь и поставила ноги на сиденье, задев бедро мужчины. Путешественник рассказал подписчикам в соцсетях, что его коснулась «заплесневелая» стопа с длинными нестриженными ногтями.

Уточняется, что пользователи поддержали туриста и подняли вопрос о введении обязательного ношения обуви во время полета. Эксперт по авиации Джастин Браун Джон также заявил, что обнаженные ноги представляют серьезную угрозу безопасности при взлете и посадке. «Если вам нужно эвакуироваться из самолета, вам точно не захочется делать это босиком. Ношение обуви защитит ваши ноги, а также уменьшит количество разлетающихся предметов», — отметил он.

Ранее голую ногу хиппи-пассажирки в самолете описали фразой «это было как в фильме ужасов». Пассажир пошутил, что хотел пощекотать голую стопу, чтобы проучить попутчицу.

