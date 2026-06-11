Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:21, 11 июня 2026Экономика

Москвичей предупредили о холодном вторжении

Синоптик Ильин: Холодное вторжение продержится в Москве всю следующую неделю
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В российскую столицу идет похолодание. Сколько оно продлится, телеканалу «Москва 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Холодное вторжение захватит город уже в эти выходные. Сначала наступит пора осадков: в праздничные выходные с 12 по 14 июня ожидаются дожди, но они будут кратковременными и небольшими, успокаивает Ильин. В воскресенье, 14-го числа, к этому добавится еще и похолодание — к концу недели прежняя 30-градусная жара спадет до 19-24 градусов. Волна похолодания продержится всю следующую неделю.

В понедельник, 15 июня, возможны прояснения, но во вторник и среду, 16-17-го числа, будет пасмурно, а дожди станут затяжными. Самые сильные осадки, по прогнозам метеоролога, пройдут во вторник. Кроме того, понизится атмосферное давление: в воскресенье оно упадет до 740 миллиметров ртутного столба, а к середине следующей недели показатель опустится до 735-737 миллиметров. К норме оно вернется в четверг-пятницу, когда вновь поднимется до 745–749 миллиметров ртутного столба.

День России, 12 июня, в Москве продолжит череду тепловых рекордов. Воздух в столице вновь прогреется до плюс 30 градусов и, возможно, повторит рекорд 1998 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ввела новые ограничения в отношении Армении

    Первую в мире сумку из кожи с ДНК тираннозавра выставили на аукцион

    Одна ночь в роскошном отеле в Швейцарии обошлась паре россиян в сотни тысяч рублей

    США вышли на первое место по экспорту нефти в мире

    В клумбе российского города нашли пуговицу офицера Российской империи

    Клава Кока подарила родителям дом

    Россиянам предложили посмотреть десять нейрофильмов о криминале

    Футболист «Локомотива» назвал Узбекистан фаворитом чемпионата мира — 2026

    Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Сочи и застрял там на семь часов

    В истории с расправой над российской стюардессой в Дубае появились дела против полицейских

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok