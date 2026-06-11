Москвичей предупредили о холодном вторжении

Синоптик Ильин: Холодное вторжение продержится в Москве всю следующую неделю

В российскую столицу идет похолодание. Сколько оно продлится, телеканалу «Москва 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Холодное вторжение захватит город уже в эти выходные. Сначала наступит пора осадков: в праздничные выходные с 12 по 14 июня ожидаются дожди, но они будут кратковременными и небольшими, успокаивает Ильин. В воскресенье, 14-го числа, к этому добавится еще и похолодание — к концу недели прежняя 30-градусная жара спадет до 19-24 градусов. Волна похолодания продержится всю следующую неделю.

В понедельник, 15 июня, возможны прояснения, но во вторник и среду, 16-17-го числа, будет пасмурно, а дожди станут затяжными. Самые сильные осадки, по прогнозам метеоролога, пройдут во вторник. Кроме того, понизится атмосферное давление: в воскресенье оно упадет до 740 миллиметров ртутного столба, а к середине следующей недели показатель опустится до 735-737 миллиметров. К норме оно вернется в четверг-пятницу, когда вновь поднимется до 745–749 миллиметров ртутного столба.

День России, 12 июня, в Москве продолжит череду тепловых рекордов. Воздух в столице вновь прогреется до плюс 30 градусов и, возможно, повторит рекорд 1998 года.