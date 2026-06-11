Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:21, 11 июня 2026Бывший СССР

В ВСУ раскрыли подробности боев в одном из ключевых городов Донбасса

Украинский боец Мучной: Российские войска пытаются истощить оборону ВСУ в Константиновке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска пытаются истощить оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) Новоселовке — районе Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский боец с позывным Мучной.

«Основная активность сейчас наблюдается в районах Железнодорожного и Новоселовки, где враг пытается истощать нашу оборону постоянными ударами по позициям, средствам связи и местам сосредоточения сил», — рассказал он.

Военный отметил, что на Константиновку оказывается системное огневое давление со стороны российских военных. По его словам, украинские военные в городе подвергаются ударам ствольной и реактивной артиллерии, а также ударных БПЛА типа «Молния-2».

Ранее стало известно, что российские войска проводят атаки вблизи центра Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и берут город в клещи. Сообщалось, что российские военные закрепились в Молочарке на юго-востоке и начали заводить силы в Константиновку из ранее занятой Ильиновки на западе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ввела новые ограничения в отношении Армении

    Первую в мире сумку из кожи с ДНК тираннозавра выставили на аукцион

    Одна ночь в роскошном отеле в Швейцарии обошлась паре россиян в сотни тысяч рублей

    США вышли на первое место по экспорту нефти в мире

    В клумбе российского города нашли пуговицу офицера Российской империи

    Клава Кока подарила родителям дом

    Россиянам предложили посмотреть десять нейрофильмов о криминале

    Футболист «Локомотива» назвал Узбекистан фаворитом чемпионата мира — 2026

    Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Сочи и застрял там на семь часов

    В истории с расправой над российской стюардессой в Дубае появились дела против полицейских

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok