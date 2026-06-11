В ВСУ раскрыли подробности боев в одном из ключевых городов Донбасса

Украинский боец Мучной: Российские войска пытаются истощить оборону ВСУ в Константиновке

Российские войска пытаются истощить оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) Новоселовке — районе Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский боец с позывным Мучной.

«Основная активность сейчас наблюдается в районах Железнодорожного и Новоселовки, где враг пытается истощать нашу оборону постоянными ударами по позициям, средствам связи и местам сосредоточения сил», — рассказал он.

Военный отметил, что на Константиновку оказывается системное огневое давление со стороны российских военных. По его словам, украинские военные в городе подвергаются ударам ствольной и реактивной артиллерии, а также ударных БПЛА типа «Молния-2».

Ранее стало известно, что российские войска проводят атаки вблизи центра Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и берут город в клещи. Сообщалось, что российские военные закрепились в Молочарке на юго-востоке и начали заводить силы в Константиновку из ранее занятой Ильиновки на западе.