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18:23, 11 июня 2026Силовые структуры

Продюсеру Линды предъявили обвинение

«РЕН ТВ»: Продюсеру Линды Кувшинову предъявили обвинение в крупном мошенничестве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Продюсеру и директору певицы Линды Михаилу Кувшинову предъявили обвинение в крупном мошенничестве. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По его словам, Кувшинов проходит в статусе обвиняемого в мошенничестве, связанном с правами на музыкальные произведения Максима Фадеева. Певица Линда проходит по делу в качестве свидетеля.

14 мая Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста продюсеру и директору певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову.

По версии следствия, не позднее 2009 года Кувшинов и другие неустановленные лица сделали фейковые договоры, связанные с музыкальными произведениями композитора Максима Фадеева, и таким образом незаконно приобрели исключительные права на них. Ущерб по делу превышает миллион рублей.

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