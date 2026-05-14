Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:49, 14 мая 2026Силовые структуры

Суд избрал меру пресечения продюсеру Линды

В Москве суд отправил под домашний арест продюсера певицы Линды
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста продюсеру и директору певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения будет длиться месяц и восемь суток, до 20 июня. Кувшинова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, не позднее 2009 года Кувшинов и другие неустановленные лица сделали фейковые договоры, связанные с музыкальными произведениями композитора Максима Фадеева, и таким образом незаконно приобрели исключительные права на них. Ущерб по делу превышает миллион рублей.

12 мая сообщалось, что Линда была задержана в Москве и доставлена на допрос. Правоохранители допрашивали певицу более восьми часов, позже ее перевели из свидетеля в подозреваемую по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

Фадеев выразил сожаление в связи с задержанием исполнительницы и заявил, что пытался мирно решить спор из-за авторских прав на протяжении 30 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    В российском регионе один человек погиб и трое получили ранения во время атак ВСУ

    Стало известно о намеренном разрушении ВСУ гражданской инфраструктуры

    Канцлер Германии отменил визит в Словакию после поездки Фицо в Москву

    Меркель высказалась о выходе США из НАТО

    Женщинам назвали опасные последствия запоров

    Названа удивившая Запад деталь в саммите Трампа и Си Цзиньпина

    Мошенники прописали в квартире россиянки 55 человек

    Автомобиль въехал в остановку с людьми в Москве

    Момент въезда иномарки в остановку в Москве попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok