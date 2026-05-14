Суд избрал меру пресечения продюсеру Линды

В Москве суд отправил под домашний арест продюсера певицы Линды

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста продюсеру и директору певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения будет длиться месяц и восемь суток, до 20 июня. Кувшинова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, не позднее 2009 года Кувшинов и другие неустановленные лица сделали фейковые договоры, связанные с музыкальными произведениями композитора Максима Фадеева, и таким образом незаконно приобрели исключительные права на них. Ущерб по делу превышает миллион рублей.

12 мая сообщалось, что Линда была задержана в Москве и доставлена на допрос. Правоохранители допрашивали певицу более восьми часов, позже ее перевели из свидетеля в подозреваемую по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

Фадеев выразил сожаление в связи с задержанием исполнительницы и заявил, что пытался мирно решить спор из-за авторских прав на протяжении 30 лет.