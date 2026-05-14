Силовые структуры
20:02, 14 мая 2026

Раскрыт ущерб по делу продюсера Линды

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Материальный ущерб по уголовному делу о мошенничестве, в котором подозревают саунд-продюсера певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаила Кувшинова, превышает миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, не позднее 2009 года Кувшинов и другие неустановленные лица сделали фейковые договоры, связанные с музыкальными произведениями композитора Максима Фадеева, и таким образом незаконно приобрели исключительные права на них. МВД просит избрать Кувшинову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

12 мая сообщалось, что Линда задержана в Москве и доставлена на допрос. Правоохранители допрашивали певицу более восьми часов, позже ее перевели из свидетеля в подозреваемую по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Фадеев выразил сожаление в связи с задержанием исполнительницы и заявил, что пытался мирно решить спор из-за авторских прав на протяжении 30 лет.

