11:26, 13 мая 2026Культура

Фадеев отреагировал на допрос певицы Линды

Ольга Коровина

Фото: Photographers / Legion-Media

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал допрос своей бывшей подопечной певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман). Соответствующий пост он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фадеев подчеркнул, что пытался мирно решить спор из-за авторских прав на протяжении 30 лет, но был вынужден сменить тактику. По словам продюсера, он сожалеет, что они с Линдой «оказались в этой точке».

«Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле. Именно поэтому я выбрал единственно возможный путь — законный», — пояснил Фадеев, отказавшись комментировать «процессуальные действия и личные обстоятельства».

12 мая сообщалось, что Линда задержана в Москве и доставлена на допрос. Правоохранители допрашивали певицу более восьми часов.

