15:27, 13 мая 2026

Раскрыт статус певицы Линды по уголовному делу о мошенничестве

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Певица Линда (Светлана Гейман) после допроса стала подозреваемой в совершении уголовного преступления. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Артистку перевели из статуса свидетеля в подозреваемую по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Расследованием занимается главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

Следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании Гейман меры пресечения.

12 мая Линду задержали в Москве и силой доставили на допрос. Стражи порядка пришли с обыском в офис компании «Профит», владельцем которой является гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов.

Допрос артистки длился восемь часов. Вместе с ней на допросе также присутствовали ее директор Михаил Кувшинов и руководитель «Профита» Дарья Шамова.

Артистка оказалась в поле зрения силовиков в связи с тем, что могла при помощи Шамовой подделать бумаги и переписать на себя права на песни, которые раньше были у продюсера Максима Фадеева.

Он выразил сожаление в связи с задержанием Линды. Его попытки мирно решить спор из-за авторских прав на протяжении 30 лет привели к тому, что он был вынужден сменить тактику.

«Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле. Именно поэтому я выбрал единственно возможный путь — законный», — пояснил Фадеев, отказавшись комментировать «процессуальные действия и личные обстоятельства».

