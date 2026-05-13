Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:46, 13 мая 2026Силовые структуры

Стало известно о восьмичасовом допросе популярной российской певицы

«112»: Правоохранители допрашивали певицу Линду более 8 часов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Задержанная в Москве певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман) вышла из полицейского участка, где находилась более восьми часов в рамках допроса. Подробности сообщает Telegram-канал «112».

По информации источников, речь также идет об обысках в офисе фирмы ООО «Профит», что связано с подделкой документов. Артистка оказалась в поле зрения силовиков в связи с тем, что могла при помощи директора компании Дарьи Шамовой подделать бумаги и переписать на себя права на песни, которые раньше были у продюсера Максима Фадеева.

Вместе с Линдой на допросе также присутствовали ее директор Михаил Кувшинов, а также руководитель «Профита» Шамова, пишет канал.

12 мая сообщалось, что исполнительница задержана в российской столице и доставлена на допрос. Стражи порядка пришли с обыском в офис компании «Профит», владельцем которой является гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Злой и добрый полицейский». В Германии назвали представителей ЕС на переговорах с Россией. Смогут ли они договориться с Москвой?

    Мерца назвали трусом из-за Путина

    Додик заявил о попытках Зеленского закупить вооружение у боснийских мусульман

    На Западе назвали причину «неловкого положения» Зеленского

    Пожар в Измайловском кремле вырос в пять раз

    Пентагон задумался о переименовании операции против Ирана в «Кувалду»

    Кайли Дженнер снялась в мокром бикини для собственного бренда

    Названа оптимальная частота замены секс-игрушек

    Концерт Metallica вызвал землетрясение

    Умер ведущий программы «Время»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok