Стало известно о восьмичасовом допросе популярной российской певицы

«112»: Правоохранители допрашивали певицу Линду более 8 часов

Задержанная в Москве певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман) вышла из полицейского участка, где находилась более восьми часов в рамках допроса. Подробности сообщает Telegram-канал «112».

По информации источников, речь также идет об обысках в офисе фирмы ООО «Профит», что связано с подделкой документов. Артистка оказалась в поле зрения силовиков в связи с тем, что могла при помощи директора компании Дарьи Шамовой подделать бумаги и переписать на себя права на песни, которые раньше были у продюсера Максима Фадеева.

Вместе с Линдой на допросе также присутствовали ее директор Михаил Кувшинов, а также руководитель «Профита» Шамова, пишет канал.

12 мая сообщалось, что исполнительница задержана в российской столице и доставлена на допрос. Стражи порядка пришли с обыском в офис компании «Профит», владельцем которой является гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов.