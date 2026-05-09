Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 9 мая 2026Россия

Участник Парада Победы 1945 года посмотрел парад на Красной площади вместе с Путиным

Участник Парада Победы 1945 года посмотрел военный парад вместе с Путиным
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Участник Парада войск Красной армии на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года посмотрел парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вместе с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию парада Победы можно посмотреть в трансляции «Ленты.ру».

Во время парада на Красной площади на трибуне с Путиным находился Константин Федотов, которому 22 марта исполнилось 100 лет. Мужчину мобилизовали осенью 1943 года. Он отучился в школе по подготовке младшего командного состава и в апреле 1944 года был отправлен на 2-й Белорусский фронт.

Ветеран принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши и дошел до Эльбы в качестве бойца разведроты 139-й дивизии. В 1945 году Федотов принимал участие в историческом Параде Победы на Красной площади.

Материалы по теме:
«Огнеметчики помогали продвигаться вперед» Как Красная армия разбила укрепление нацистской Германии и взяла Кенигсберг
«Огнеметчики помогали продвигаться вперед»Как Красная армия разбила укрепление нацистской Германии и взяла Кенигсберг
6 апреля 2022
«Тактика немцев стала головной болью для командования» Как Красная армия вела кровопролитные бои против вермахта за Ржев
«Тактика немцев стала головной болью для командования»Как Красная армия вела кровопролитные бои против вермахта за Ржев
28 февраля 2022
В первом ряду. Великая Отечественная война на неизвестных снимках легендарного советского фотографа
В первом ряду.Великая Отечественная война на неизвестных снимках легендарного советского фотографа
16 марта 2022

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Военный парад закончился пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета флага России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участник Парада Победы 1945 года посмотрел парад на Красной площади вместе с Путиным

    В реке поймали осетра рекордных размеров

    Путин назвал сходство России и партнеров

    Мишустин напомнил о ценности мира

    Путин выступил с призывом по уставу ООН

    Путин рассказал о завещании предков народов мира

    Путин высказался о фальсификации истории Второй мировой войны

    Путин поднял тост за победителей

    Томас Кайли разгромил соперников на первом этапе Гран-При РДС в Москве

    Путин высказался о делении Победы на «свою» и «чужую»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok