Участник Парада Победы 1945 года посмотрел парад на Красной площади вместе с Путиным

Участник Парада Победы 1945 года посмотрел военный парад вместе с Путиным

Участник Парада войск Красной армии на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года посмотрел парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вместе с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию парада Победы можно посмотреть в трансляции «Ленты.ру».

Во время парада на Красной площади на трибуне с Путиным находился Константин Федотов, которому 22 марта исполнилось 100 лет. Мужчину мобилизовали осенью 1943 года. Он отучился в школе по подготовке младшего командного состава и в апреле 1944 года был отправлен на 2-й Белорусский фронт.

Ветеран принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши и дошел до Эльбы в качестве бойца разведроты 139-й дивизии. В 1945 году Федотов принимал участие в историческом Параде Победы на Красной площади.

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Военный парад закончился пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета флага России.