Путин высказался о способности россиян выдержать испытания

Путин: Российский народ может выдержать все и одолеть любые испытания

Российский народ может выдержать все и одолеть любые испытания. Об этом заявил президент России Владимир Путин, прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

«Залог успеха — наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», — подчеркнул российский лидер.

Путин высоко оценил вклад советского народа в достижении Победы и подчеркнул, что у народа России есть общая цель в виде достижения задач специальной военной операции. Он также добавил, что каждый гражданин страны вносит вклад в ее осуществление на фронте и в тылу.

Ранее Путин высказался о начале Великой Отечественной войны в ходе своего выступления на Красной площади на параде в честь 81-летия Великой Победы. Обращаясь к участникам и гостям парада Победы, российский лидер назвал начало Великой Отечественной войны одним из самых скорбных событий в истории России.