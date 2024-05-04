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12:45, 4 мая 2024Силовые структуры

Порезавшую лицо пенсионерке девушку-курьера задержали в Петербурге

Порезавшую ножом лицо пенсионерке девушку-курьера задержали в Петербурге

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

Порезавшую лицо пенсионерке в автобусе девушку-курьера сервиса «Яндекс. Еда» задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Отмечается, что 67-летняя женщина попросила незнакомку отойти, поскольку та слишком близко к ней стояла. В ответ 21-летняя местная жительница напала на пассажирку общественного транспорта и ударила ее ножом по лицу.

Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшей резаную поверхностную рану левой половины лица и шеи. Девушку-курьера задержала полиция. Известно, что в ее отношении возбуждено уголовное дело.

В марте пассажир электрички Фрязево — Апрелевка совершил нападение на женщину 1947 года рождения после ее просьбы убрать вытянутые ноги с прохода. Мужчина нанес пенсионерке телесные повреждения, сломав ей нос.

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      Карина Черных
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