Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:20, 29 марта 2024Силовые структуры

В Москве пассажир электрички напал на пенсионерку

В Москве пассажир электрички сломал нос женщине после ее просьбы убрать ноги

Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

Пассажир электрички Фрязево — Апрелевка совершил нападение на женщину 1947 года рождения после ее просьбы убрать вытянутые ноги с прохода. Мужчина нанес пенсионерке телесные повреждения, сломав ей нос. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В дежурную часть линейного управления МВД России на станции "Москва-Курская" с заявлением обратилась гражданка 1947 года рождения. Женщина сообщила, что на станции "Нижегородская" в электропоезде Фрязево – Апрелевка Горьковского направления Московской железной дороги неизвестный мужчина после сделанного замечания нанес ей телесные повреждения и покинул вагон», — отмечается в сообщении. В соответствии с выданной женщине медицинской справкой в результате нападения у нее был выявлен перелом носа со смещением.

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину и доставили в линейное подразделение, где он признал вину и раскаялся в преступлении. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее в Москве неизвестные в балаклавах напали на 50-летнего строительного бизнесмена. Трое человек избили предпринимателя, а затем подожгли дверь в квартиру москвича и его автомобиль Infiniti QX60.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      Российский футболист рассказал о нелюбви к журналистам

      Следствие завершило работу на месте теракта в «Крокусе»

      В Москве пассажир электрички напал на пенсионерку

      Сиамская близняшка вышла замуж

      В Госдуме назвали условие для признания Пугачевой иноагентом

      ФСБ раскрыла подробности о сорванном теракте в Ставрополье

      Умер актер из сериала «Кухня»

      Захарова высмеяла заявление Байдена о его молодой внешности

      Россиянка пыталась вернуть 200 долларов и потеряла две квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше