В Москве пассажир электрички напал на пенсионерку

В Москве пассажир электрички сломал нос женщине после ее просьбы убрать ноги

Пассажир электрички Фрязево — Апрелевка совершил нападение на женщину 1947 года рождения после ее просьбы убрать вытянутые ноги с прохода. Мужчина нанес пенсионерке телесные повреждения, сломав ей нос. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В дежурную часть линейного управления МВД России на станции "Москва-Курская" с заявлением обратилась гражданка 1947 года рождения. Женщина сообщила, что на станции "Нижегородская" в электропоезде Фрязево – Апрелевка Горьковского направления Московской железной дороги неизвестный мужчина после сделанного замечания нанес ей телесные повреждения и покинул вагон», — отмечается в сообщении. В соответствии с выданной женщине медицинской справкой в результате нападения у нее был выявлен перелом носа со смещением.

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину и доставили в линейное подразделение, где он признал вину и раскаялся в преступлении. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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