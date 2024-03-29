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10:48, 29 марта 2024Россия

В Москве неизвестные в балаклавах жестоко избили строительного бизнесмена

Shot: на юго-западе Москвы неизвестные в балаклавах напали на бизнесмена

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ломоносовском районе на юго-западе Москвы неизвестные в балаклавах напали и жестоко избили 50-летнего строительного бизнесмена. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, накануне мужчину атаковали трое незнакомцев. Его с различными травмами доставили в больницу.

Затем неизвестные подожгли входную дверь в квартиру москвича и его машину Infiniti QX60, припаркованную у дома. Автомобиль сгорел дотла, дверь в квартиру удалось потушить.

Как утверждает Shot, пострадавшим оказался Сергей Мыльников, который в разное время владел и руководил различными строительными фирмами. Одна из последних, связанных с ним компаний, — ООО «Алютерра», зарегистрированная в Москве. Она занимается строительством зданий из сборных конструкций.

В 2017 году Мыльников был в международном розыске за мошенничество.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 33-летний мужчина пойдет под суд за поджог восьми машин.

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      Анна Щербакова
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