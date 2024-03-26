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17:25, 26 марта 2024Силовые структуры

В российском регионе рецидивист поджег восемь автомобилей и стал фигурантом дела

В Красноярском крае 33-летний мужчина пойдет под суд за поджог восьми машин

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Красноярском крае ранее судимый 33-летний мужчина поджег восемь автомобилей и стал фигурантом дела — ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Следователи завершили расследование по уголовному делу об умышленном поджоге имущества. Рецидивист свою вину признал. Он рассказал, что сжигал машины просто так. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Уточняется, что ранее фигурант был судим за имущественные преступления.

По данным полиции, в период с июля по октябрь 2023 года злоумышленник поджигал автомобили жителей региона с помощью картона, пакета и зажигалки. В результате ему удалось сжечь восемь автомобилей. Общий ущерб потерпевшим составил около четырех миллионов рублей. В октябре 2023 года он был задержан полицией в Кировском районе Красноярска.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала 22-летнего мужчину за поджог автомобилей в Выборгском районе.

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      Анна Габай
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