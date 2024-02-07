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14:03, 7 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за поджог пяти автомобилей

Полиция задержала 22-летнего поджигателя автомобилей в Петербурге

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Полиция задержала подозреваемого, который поджег пять автомобилей во дворе дома на Рашетовой улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по городу.

Злоумышленника поймали 1 февраля в городе Россошь Воронежской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

По данным правоохранителей, поджигателем является 22-летний житель Краснодарского края, который заявил, что ему заказали поджог в интернете и обещали 400 тысяч рублей. За деньгами подозреваемый должен был поехать в Тихорецк.

28 января пожар начался с автомобиля Skoda Kodiaq, затем огонь перекинулся на стоящие рядом BMW X5, Land Rover, Mercedes-Benz E-Класса и Toyota Land Cruiser. Skoda выгорела полностью, остальные машины были повреждены.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Санкт-Петербурге.

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      Анна Габай
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