В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге релейного шкафа

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Суд поместил его под стражу.

По данным ведомства, мужчина, находясь на перегоне станций Александрово — Верево в Пушкинском районе Петербурга, совершил поджог релейного шкафа. Установлено, что злоумышленник действовал из хулиганских побуждений.

Ранее силовики задержали участника запрещенного в России террористического легиона «Свобода России» (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), участвовавшего в поджоге железнодорожного оборудования на станции Кондакопшино в Ленинградской области.