Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:24, 13 декабря 2023Силовые структуры

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге релейного шкафа

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Суд поместил его под стражу.

По данным ведомства, мужчина, находясь на перегоне станций Александрово — Верево в Пушкинском районе Петербурга, совершил поджог релейного шкафа. Установлено, что злоумышленник действовал из хулиганских побуждений.

Ранее силовики задержали участника запрещенного в России террористического легиона «Свобода России» (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), участвовавшего в поджоге железнодорожного оборудования на станции Кондакопшино в Ленинградской области.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россия приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

      Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

      Спрогнозировано гигантское цунами в Новой Зеландии

      В США указали на мысли конгрессменов об унижении Байдена вместо безопасности США

      В США чиновники пришли в ярость из-за утечки их оценок ситуации на Украине

      Россиянин поджег здание УФСБ и получил 12 лет колонии

      Названы провоцирующие бессонницу продукты

      В России продлили право на кредитные каникулы участникам СВО и их семьям

      Медведев нашел российским туристам замену недружественной Европе

      Буланова отреагировала на новость о женитьбе бывшего мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости