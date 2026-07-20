63-летний российский миллиардер с моделью сходили на финал чемпионата мира

63-летний миллиардер Доронин с моделью Романовой сходили на финал чемпионата мира

Российская модель Кристина Романова сходила на финал чемпионата мира в Нью-Йорке с возлюбленным, миллиардером Владиславом Дорониным. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя манекенщица вместе с 63-летним бизнесменом сфотографировались на трибуне стадиона «Метлайф». В описании к публикации знаменитость рассказала, что поддерживает сборную Испании. Известно, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Ранее в июле Романова стала героиней нового выпуска журнала Vogue Arabia, снявшись в рекламе ювелирного дома Chaumet. Модель позировала в украшениях с бриллиантами из новой коллекции люксового бренда.

Роман Доронина и Романовой начался в 2014 году, они воспитывают двух дочерей.