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13:50, 20 июля 2026Ценности

63-летний российский миллиардер с моделью сходили на финал чемпионата мира

63-летний миллиардер Доронин с моделью Романовой сходили на финал чемпионата мира
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Российская модель Кристина Романова сходила на финал чемпионата мира в Нью-Йорке с возлюбленным, миллиардером Владиславом Дорониным. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя манекенщица вместе с 63-летним бизнесменом сфотографировались на трибуне стадиона «Метлайф». В описании к публикации знаменитость рассказала, что поддерживает сборную Испании. Известно, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

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Ранее в июле Романова стала героиней нового выпуска журнала Vogue Arabia, снявшись в рекламе ювелирного дома Chaumet. Модель позировала в украшениях с бриллиантами из новой коллекции люксового бренда.

Роман Доронина и Романовой начался в 2014 году, они воспитывают двух дочерей.

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