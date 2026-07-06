Возлюбленная 63-летнего российского миллиардера снялась для Vogue

Возлюбленная российского миллиардера Доронина Кристина Романова снялась для Vogue

Российская модель Кристина Романова стала героиней нового выпуска журнала Vogue Arabia. Фотографии опуликованы в Instagram-аккаунте модного издания (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Возлюбленная 63-летнего миллиардера Владислава Доронина снялась в рекламе ювелирного дома Chaumet. Манекенщица позировала в украшениях с бриллиантами из новой коллекции люксового бренда.

В июне Кристина Романова поделилась кадрами с празднования 32-летия на Ибице. Знаменитость отдохнула на курорте вместе с подругами Ларой Уортингтон, Ингой Рубенштейн и Лизой Ермалович. Она опубликовала фото с приятельницами, а также несколько снимков с яхты, на которой позировала в розовом бикини.

Роман Доронина и Романовой начался в 2014 году, они воспитывают двух дочерей.