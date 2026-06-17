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09:54, 17 июня 2026Ценности

Возлюбленная 63-летнего российского миллиардера в бикини отдохнула на Ибице

Возлюбленная миллиардера Доронина Кристина Романова в бикини отдохнула на Ибице
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Российская модель Кристина Романова поделилась кадрами с празднования 32-летия на Ибице. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Возлюбленная 63-летнего российского миллиардера Владислава Доронина отдохнула на курорте вместе с подругами Ларой Уортингтон, Ингой Рубенштейн и Лизой Ермалович. Манекенщица опубликовала фото с приятельницами, а также несколько снимков с яхты, на которой она позировала в розовом бикини.

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1 ноября 2022

Роман Доронина и Романовой начался в 2014 году, они воспитывают двух дочерей.

В феврале пара отметила День святого Валентина с икрой и розами. Они отпраздновали 14 февраля в ресторане на горнолыжном курорте. Манекенщица вышла в свет в черном мини-платье и шубе, держа в руках сумку люксового бренда Hermes. Она также показала букет красных роз от 63-летнего возлюбленного и снимки с ужина, на которых в том числе была запечатлена черная икра.

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