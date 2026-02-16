Реклама

Ценности
18:31, 16 февраля 2026Ценности

63-летний российский миллиардер с моделью отметили 14 февраля с икрой и розами

Модель Романова показала детали празднования 14 февраля с миллиардером Дорониным
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Российская модель Кристина Романова поделилась деталями празднования Дня святого Валентина вместе с миллиардером Владиславом Дорониным. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пара отметила 14 февраля в ресторане на горнолыжном курорте. Манекенщица вышла в свет в черном мини-платье и шубе, держа в руках сумку люксового бренда Hermes. Она также показала букет красных роз от 63-летнего возлюбленного и снимки с ужина, на которых в том числе была запечатлена черная икра.

В январе пару заметили на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Манекенщица выбрала для выхода в свет шелковое платье Ralph Lauren с глубоким V-образным декольте, а Доронин надел классический смокинг и бабочку.

Роман Доронина и Романовой начался в 2014-м году, они воспитывают двух дочерей.

