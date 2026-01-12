Реклама

16:15, 12 января 2026

Российского миллиардера заметили на «Золотом глобусе» в обнимку с моделью

Российского миллиардера Владислава Доронина заметили на «Золотом глобусе»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Российский миллиардер, совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин посетил премию «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Снимки опубликованы на официальном сайте 83-й ежегодной церемонии.

63-летнего бизнесмена заметили на мероприятии вместе с 31-летней возлюбленной, моделью Кристиной Романовой, с которой они состоят в отношениях больше 10 лет. Манекенщица выбрала для выхода в свет шелковое платье Ralph Lauren с глубоким V-образным декольте, а Доронин надел классический смокинг и бабочку. Пара позировала перед фотографами церемонии в обнимку.

В марте 2025 года Владислав Доронин избавился от жилья в США. Особняк располагается на искусственном острове Стар-Айленд во Флориде. Доронин приобрел объект в 2009 году за 16 миллионов долларов. Небольшая часть дома была построена в 1924 году, однако работы над остальной конструкцией завершились только в 1992-м. В 2011 году компания Доронина провела масштабную реновацию. В разное время здесь жили певицы Глория Эстефан, Дженнифер Лопес и певец Энрике Иглесиас.

