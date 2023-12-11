ФСБ задержала шпионившего в пользу Украины участника легиона «Свобода России»

ФСБ задержала передававшего на Украину сведения об эшелонах шпиона

Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из полиции и ОМОНа задержали участника запрещенного в России террористического легиона «Свобода России» (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Мужчина заключен под стражу.

По данным издания, задержанный передавал координаты железнодорожных эшелонов в Ленинградской области по указанию кураторов с Украины, а также участвовал в поджоге железнодорожного оборудования на станции «Кондакопшино» Гатчинского района. За свои действия и переданные сведения участник организации получал по 20 тысяч рублей.

Ранее в Крыму сотрудники уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ФСБ задержали участников разведывательной агентурной сети Киева.

