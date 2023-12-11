В Крыму задержаны участники разведывательной агентурной сети Киева

В Крыму силовики задержали участников разведывательной агентурной сети Киева

В Крыму сотрудники уголовного розыска МВД России по полуострову совместно с коллегами из ФСБ задержали участников разведывательной агентурной сети Киева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве рассказали, что сейчас задержанные находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Они обвиняются в покушениях на должностных лиц и мирных граждан.

Ранее следователи предъявили обвинение 39-летнему уроженцу Винницкой области, который активировал самодельное взрывное устройство во время движения автомобиля, принадлежавшего администрации Запорожья.