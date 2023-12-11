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13:26, 11 декабря 2023Силовые структуры

Украинец подорвал троих сотрудников администрации Запорожья и попал под статью

СКР: уроженец Винницы совершил теракт против сотрудников администрации Запорожья

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Следователи предъявили обвинение 39-летнему уроженцу Винницкой области, который активировал самодельное взрывное устройство во время движения автомобиля, принадлежавшего администрации Запорожья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство. По версии следствия, 19 июня обвиняемый по заданию украинских спецслужб активировал взрывное устройство, которое ранее сам изготовил. В результате диверсии троим находившимся в иномарке должностным лицам причинены тяжкие телесные повреждения. Им была оказана своевременная медицинская помощь.

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