Силовые структуры
Украинец подорвал троих сотрудников администрации Запорожья и попал под статью
СКР: уроженец Винницы совершил теракт против сотрудников администрации Запорожья
Следователи предъявили обвинение 39-летнему уроженцу Винницкой области, который активировал самодельное взрывное устройство во время движения автомобиля, принадлежавшего администрации Запорожья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.
Мужчина обвиняется в покушении на убийство. По версии следствия, 19 июня обвиняемый по заданию украинских спецслужб активировал взрывное устройство, которое ранее сам изготовил. В результате диверсии троим находившимся в иномарке должностным лицам причинены тяжкие телесные повреждения. Им была оказана своевременная медицинская помощь.
Ранее жителя Чехии задержали за покушение общеопасным способом на военнослужащего Вооруженных сил России (ВС РФ)